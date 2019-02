Licata, i volontari: “Chiudiamo il canile”

Connect on Linked in

Il canile municipale di contrada Pezza a Licata chiude.

L’associazione di volontariato «I Delfini» che lo gestisce, ieri mattina ha

annunciato la sospensione dell’attività. Il presidente Angelo Rinascente ha

inviato una lettera al sindaco, al dirigente del dipartimento Urbanistica, al

segretario generale ed all’assessore al Bilancio.

«Considerato che si tratta di un servizio di pubblica

utilità, considerato che non siamo in condizione di anticipare oltre,

considerato che a breve verranno staccate le utenze per morosità, con gravi

condizioni igienico – sanitarie, e a seguito di diversi colloqui telefonici e

contatti personali con l’amministrazione comunale, si dispone – si legge nella

lettera – a partire dal 19 febbraio, la sospensione di tutte le attività

tecniche, logistiche, organizzative del canile. Il blocco provocherà

l’interruzione di un pubblico servizio, ad oggi indispensabile per i Comuni di

Licata e Palma di Montechiaro».

L’associazione «I delfini» deve ancora ricevere dal Comune

spettanze arretrate per circa 20.000 euro.

