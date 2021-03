Le luci della piazza Sant’Angelo a Licata, questa sera, dalle 20.30 alle 21.30, saranno spente per l’adesione del Comune di Licata a Earth Hour 2021, la più grande mobilitazione globale del WWF International contro il cambiamento climatico.

Ad annunciarlo è il Sindaco Giuseppe Galanti.

Earth Hour (l’Ora della Terra) è un evento internazionale ideato e gestito dal WWF che ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla necessità urgente di intervenire sui cambiamenti climatici in corso mediante un gesto semplice ma concreto: spegnere la luce artificiale per un’ora nel giorno stabilito.

L’iniziativa è nata in Australia, promossa dal World Wide Fund for Nature Australia (WWF), gruppo ambientalista, e dal Sydney Morning Herald. La prima Ora della Terra si è svolta a Sydney, in Australia, tra le 19:30 e le 20:30 del 31 marzo 2007.

“ È di fondamentale importanza – è il commento del Sindaco Galanti – che anche la nostra comunità partecipi alla lodevole iniziativa di salvaguardia del pianeta promossa dal WWF, con un gesto simbolico, quanto efficace, come quello di spegnere le luci, seppur di un’ora. Il Comune di Licata parteciperà con uno dei suoi simboli invitando anche i concittadini ad aderire all’evento “Earth Hour 2021”.

È importante educare e sensibilizzare tutti, a partire dalle giovani generazioni, al rispetto e alla tutela del nostro ecosistema e alla scelta delle fonti energetiche alternative e rinnovabili. Per questo motivo, ho predisposto lo spegnimento delle luci della Piazza Sant’Angelo per un’ora, dalle ore 20,30 alle ore 21,30 per offrire il nostro piccolissimo contributo, con un gesto semplice – conclude Galanti – in difesa del pianeta nella sfida globale contro il cambiamento climatico.“