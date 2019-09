Licata, inchiesta “Hallicon”: ex sindaco indagato per favoreggiamento

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Importanti novità iniziano a venire a galla nell’inchiesta “Halycon” portata avanti dalle forze dell’ordine di Agrigento.

Secondo quanto emerso dalle registrazioni delle intercettazioni ambientali del 13 Aprile 2017 pare che l’ex sindaco di Licata Angelo Graci, indagato per favoreggiamento personale, con l’aggravante dell’avere agevolato la mafia, abbia avuto una conversazione all’interno di ovile di appartenenza al presunto affiliato Giacomo Casa in cui dichiarava di poter fare da tramite con il deputato regionale Carmelo Pullara per trovare una sistemazione lavorativa ai figli di Casa.

Nonostante i lunghi interrogatori posti in essere dai pm agrigentini e dal procuratore aggiunto di Palermo, l’ex primo cittadino si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.