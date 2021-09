Il 13 settembre, in virtù dell’autonomia scolastica, la campanella è già suonata per gli studenti di alcuni istituti scolastici di Licata. Il resto della popolazione studentesca licatese siederà sui banchi di scuola giorno 16.

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico il Sindaco Giuseppe Galanti e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Violetta Callea salutano gli studenti, le famiglie e tutto il personale scolastico.

“Desideriamo augurare un sereno anno scolastico – dicono Galanti e Callea – agli studenti che si apprestano ad iniziare la scuola. Ci rivolgiamo anche a tutte le famiglie, ai genitori, ai nonni, la cui vita torna ad essere coinvolta dalle attività scolastiche e a tutto il personale scolastico docente e non docente ringraziandoli per l’impegno costante che svolgono per la crescita sana della nostra comunità, L’inizio dell’anno scolastico è un momento importante sia per i più piccoli che affrontano per la prima volta questa esperienza che per i più grandi che ritrovano i compagni.

Dopo due anni difficili, finalmente, la scuola riparte in presenza e il nostro augurio è che quest’ anno scolastico possa svolgersi con più tranquillità e serenità dei precedenti. Noi ci saremo sempre per sostenere studenti e famiglie e per favorire il miglioramento della qualità delle nostre strutture. Continueremo a lavorare in sinergia con le istituzioni scolastiche per garantire lo svolgimento sereno delle attività didattiche. A nome dell’Amministrazione Comunale, – concludono Galanti e Callea – buon anno scolastico”.