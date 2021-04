Era uno dei punti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Licata che si è tenuto venerdì sera. È stata approvata la proposta della Consigliera Comunale e Assessora all’Agricoltura Violetta Callea riguardante l’istituzione della Consulta Comunale dell’Agricoltura.

La soddisfazione del Sindaco Giuseppe Galanti e dell’Assessora Callea. “A nome mio e del Sindaco Galanti – sostiene l’Assessora Callea – desidero esprimere grande soddisfazione per l’istituzione della Consulta Comunale dell’Agricoltura. L’Amministrazione Comunale è da tempo impegnata nella valorizzazione delle produzioni locali e nella promozione della vocazione agricola del territorio, ora, con l’istituzione della Consulta, sarà possibile promuovere iniziative per il riconoscimento dei marchi D.O.C. proporre programmi per la diffusione di nuove tecniche colturali e assumere iniziative per la divulgazione di nuovi metodi di lotta fitopatologica coinvolgendo l’intera filiera al fine di fornire agli agricoltori il supporto per la soluzione alle diverse problematiche del settore.

Ringraziamo i tredici consiglieri del Gruppo di maggioranza per il grande senso del dovere dimostrato verso la nostra comunità, purtroppo, ancora una volta, duole rilevare – conclude Callea-la mancanza di senso di responsabilità del Gruppo di opposizione che ha mostrato disinteresse per questo utilissimo strumento consultivo di cui si è dotato il nostro Comune”.