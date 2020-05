Licata, lite condominiale finisce a coltellate: arrestata una donna

Print This Post

Una giornata alquanto singolare quella trascorsa a Licata.

Una donna del posto è infatti stata arrestata da parte degli uomini della polizia di stato con l’accusa di tentato omicidio.

Stando a quanto emerso durante gli accertamenti ed i numerosi interrogatori posti in essere dagli agenti licatesi sembra che l’indagata, per questioni di contrasti condominiali legati probabilmente a dei pagamenti, abbia aggredito con un coltello la propria vicina di 43 anni facendola così finire in ospedale con una ferita da arma da taglio all’addome e un trauma al rene.

Una volta terminati le indagini, coordinate dal procuratore Luigi Patronaggio, la protagonista al negativo della storia è stata dunque arrestata da parte dei poliziotti di Licata.