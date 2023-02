Il sindaco di Licata Giuseppe Galanti, con ordinanza n. 2 dell’8 febbraio 2023, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani, giovedì 9 febbraio, a causa delle avverse condizioni meteo previste.

Annullato il mercato settimanale del “giovedì” e disposta, inoltre, la chiusura della villa “Regina Elena”. La disposizione si è resa necessaria per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico di livello arancione che potrebbe tramutare in rosso nelle prossime ore, per piogge sparse e diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, attività elettrica e forti raffiche di vento, comunicato dal Dipartimento regionale di Protezione Civile.

Il Primo cittadino invita alla massima cautela soprattutto in caso di spostamenti e transito in luoghi a rischio esondazione.