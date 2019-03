Licata, maltratta e minaccia la madre con un bastone: arrestato 42enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Maltrattamenti in famiglia. I vicini di casa, sentendo le urla strazianti di una donna, hanno subito chiamato le forze dell’ordine che giunte sul posto hanno trovato un uomo armato di bastone che inveiva, per motivi ancora sconosciuti, contro la madre 69enne che successivamente è stata accompagnata presso l’ospedale licatese per curare le ferite riportate durante l’aggressione da parte del figlio.

Per l’uomo sono subito scattate le manette e ora dovrà rispondere per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato