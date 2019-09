Licata, nasconde droga nei porta occhiali: arrestato 22enne

Connect on Linked in

Un nascondiglio senza dubbio particolare quello in cui un 22enne di Licata avrebbe nascosto un sacchetto contenente Hashish venendo però beccato dalla polizia.

Nel dettaglio il giovane licatese, disoccupato, sarebbe stato notato dagli agenti appartenenti al locale commissariato mentre si trovava a bordo di un’autovettura sospetta parcheggiata lungo una strada sterrata.

Una volta avviata la perquisizione del mezzo, gli agenti avrebbero scoperto all’interno di un sacchetto portaocchiali in stoffa di colore nero tenuto sopra il sedile del passeggero ben 57,80 grammi di Hashish già suddivisa in 10 involucri confezionati con carta stagnola e cellophane pronti per essere spacciati.

Rivenuta la sostanza stupefacente le forze dell’ordine avrebbero deciso di proseguire la perquisizione l’abitazione del giovane riuscendo così a rinvenire un bilancino elettrico di precisione perfettamente funzionante, due coltelli a serramanico con lama annerita in quanto verosimilmente utilizzati per tagliare in pezzi la sostanza stupefacente per il confezionamento ed il successivo spaccio.

Terminati gli accertamenti ed espletate le formalità di rito, tutto il materiale ritrovato è stato sequestrato mentre il 22enne è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Di Pietro Geremia