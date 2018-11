Licata, non rispondeva alle chiamate: 60enne ritrovata deceduta in casa

Print This Post

Una tremenda scoperta è sta fatta dai carabinieri di Licata nei giorni scorsi.

Una donna di 60 anni originaria del posto è stata trovata deceduta in casa propria.

Nel dettaglio, pare che la donna non rispondesse da tempo ai vari tentativi di contatto portati avanti da parte del padrone di casa il quale, oltre a non poterla rintracciare, non riusciva nemmeno ad aprire la porta dell’abitazione. Allarmato, l’uomo ha dunque deciso di avvertire i carabinieri e i vigili del fuoco i quali hanno fatto l’amara e triste scoperta.

Sul posto si sono pure recati gli operatori del 118 e il medico, i quali non hanno potuto fare altro che costatare la morte della donna, probabilmente a causa di un malore per il quale non ha potuto chiedere aiuto.

Di Pietro Geremia