Un 24enne di Licata è stato arrestato dai carabinieri della locale compagnia con l’accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane, alla guida di una moto, per evitare il controllo dei militari dell’arma non si è fermato all’Alt ed ha investito i due militari per poi schiantarsi contro la Fiat Punto d’ordinanza.

I due carabinieri e il centauro sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” per aver riportato qualche ferita.

Il 24enne, su disposizione della Procura, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.