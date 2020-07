Licata, paura in città: scovato serpente di 2 metri in cisterna d’acqua

Print This Post

Una sorpresa che non sarà facilmente dimenticata quella avvenuta a Licata nei giorni scorsi.

Alcuni residenti di Via Soldato Giuseppe Costanza avrebbero infatti ritrovato all’interno della propria cisterna d’acqua un serpente lungo ben 2 metri.

Dopo il più che comprensibile choc iniziale l’animale strisciante, un Biacco, sarebbe stato catturato grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento insieme agli operatori del Centro Recupero Fauna selvatica e tartarughe marine e successivamente liberato in una zona idonea e priva di pericoli sia per l’animale che per l’uomo.