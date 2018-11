Licata, picchia l’anziana madre: in manette un 54enne

Print This Post

Maltrattamenti in famiglia, con questa accusa i carabinieri della compagnia di Licata hanno tratto in arresto A.V. di 54 anni per aver picchiato selvaggiamente la madre 77enne.

Sono stati alcuni vicini di casa, sentendo le urla, a chiamare le forze dell’ordine che si sono precipitate sul luogo trovando la donna piena di ematomi causati dall’aggressione del figlio.

La donna è stata trasportata presso l’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure del caso. Per l’uomo sono scattate subito le manette e successivamente, su disposizione del sostituto procuratore, gli arresti domiciliari.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato