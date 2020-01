Licata, porticciolo turistico abusivo: condannato il costruttore

Connect on Linked in

Si è concluso con una sentenza di condanna a tre mesi di reclusione e 10 mila euro di multa il procedimento giudiziario nei confronti dell’ imprenditore di Sommatino Luigi Francesco Geraci, 76 anni, titolare della società “Iniziative immobiliari” ditta costruttrice del porticciolo di Licata.

I reati contestati erano di occupazione abusiva di suolo pubblico e abuso edilizio. Secondo quanto contenuto nel dispositivo, il porticciolo turistico di Licata è abusivo ed è stato costruito con opere illegittime su un’area di proprietà del demanio dove non era stato autorizzato ma non furono commessi brogli per “salvare” il costruttore Geraci inerenti il pagamento degli oneri concessori che sono stati quantificati in 7 milioni di euro.

L’imprenditore sommatinese, è stato assolto dall’accusa di abuso d’ufficio. La pena sarà sospesa se le opere abusive saranno demolite.

Assolti gli altri sei imputati tra questi dirigenti ed ex dirigenti del comune di Licata.