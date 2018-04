Licata, prende fuoco il portone dell’abitazione del segretario del PD Massimo Ingiaimo: probabile intimidazione

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Grave episodio di probabile natura intimidatoria questa notte a Licata. Il portone del palazzo in cui abita il segretario del PD Massimo Ingiaimo ha preso fuoco, è successo intorno alla mezzanotte in via Ugo La Malfa a Licata.

Il portone d’accesso all’abitazione del palazzo di 4 piani dove abita il segretario PD Massimo Ingiaimo ha preso improvvisamente fuoco. Le forze dell’ordine, non escludono che il rogo sia doloso e per questo è stata aperta un’indagine sull’accaduto.

Il rogo è stato spento dai pompieri del distaccamento di Corso Argentina.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato