Un fuoristrada di proprietà di un commerciante 58enne, parcheggiato in via Gela a Licata, per motivi ancora sconosciuti, è stato totalmente divorato dalle fiamme.

Sul posto, dopo l’allarme, sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corso Argentina che hanno messo in sicurezza la zona .

Di Salvatore Gioacchino Cacciato