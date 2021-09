Prosegue a pieno regime l’operato dei percettori del reddito di cittadinanza coinvolti dall’Amministrazione Comunale di Licata in progetti di utilità collettiva. Grazie al progetto “Rifacciamo il look”, rivolto esclusivamente al ripristino del decoro urbano, i cittadini coinvolti (25 unità) stanno rendendo più accoglienti e ospitali gli spazi urbani.

Lo rendono noto il Sindaco Giuseppe Galanti e l’Assessore ai Servizi Sociali e al Verde Pubblico Calogero Scrimali.

I progetti (P.U.C.) approvati dalla Giunta Municipale sono quattro e sono rivolti esclusivamente ai precettori del reddito di cittadinanza (150 unità complessive previste) per il loro utilizzo a supporto di alcune attività dell’Ente per un impegno non inferiore alle otto ore fino a un massimo di sedici ore settimanali per un totale di sei mesi.

“L’amministrazione comunale – sostiene l’assessore Calogero Scrimali – è molto soddisfatta dell’impegno sin qui profuso dai concittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza, coinvolti nel ripristino del decoro della città con il progetto “Rifacciamo il look”. Dopo gli interventi operati nel centro storico, sono state da poco ultimate le attività di pulizia e ripristino del decoro in via Palma, via Campobello e via Architetto Licata, traverse comprese. Questo progetto – conclude Scrimali – che al pari degli altri, rappresenta un’importante occasione di inclusione e crescita sia per i beneficiari che per l’intera collettività, proseguirà coinvolgendo altre zone periferiche della città. “