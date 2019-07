Licata, riapre il Faro: possibile visitarlo al lanterna Fest

Print This Post

Quattro eventi di musica live, esibizioni sportive, proiezioni, gli show cooking, le estemporanee di street art, la possibilità di visitare il Faro.

E’ nutrito il programma degli eventi collaterali del Lanterna Fest, il festival della birra e del cibo di strada giunta alla sua seconda edizione, che si terrà anche quest’anno ai piedi del Faro San Giacomo.

Gli organizzatori hanno ufficializzato i quattro eventi di musica live che caratterizzeranno il festival:

Si parte Giovedì 8 Agosto con il “Lanterna Rock” kermesse dedicata alle band locali che, avranno la possibilità di esibirsi in un contesto unico e che verrà riproposta anche nelle prossime edizioni. Confermata, anche quest’anno, la presenza della band locale “One Way”.

Venerdì 9 Agosto spazio agli “Illusion”, i quali proporranno uno show musicale che abbraccia tutte le generazioni e tutti i generi musicali, un mix di grandi successi italiani e stranieri, miscelati tra sorprendenti illusioni e accostamenti. La serata si svolgerà in collaborazione con il club Harley Davidson di Licata. Nell’occasione, grazie all’Harley Club di Catania, sarà possibile ammirare decine di moto della celebre casa di Milwaukee.

Sabato 10 Agosto serata all’italiana con “Stasera Mi Butto” lo spettacolo musicale che impazza tra i giovani nelle serate estive della provincia di Agrigento, attualmente di casa al Lounge Beach Scala dei Turchi.

Infine Domenica 11 Agosto la chiusura, come lo scorso anno sarà affidata alla band “Sikania” gruppo musicale che propone un genere molto vario, dallo ska allo swing, pop, rock, merengue, samba, pizzica, salsa, folk, tarantella e reggae.

Non solo musica, ma anche esibizioni sportive, show cooking, confermata la presenza di Gianni Giardina, miglior Macellaio di Sicilia e capitano della nazionale italiana Macellai, e di Francesco Arena, Miglior Fornaio di Sicilia e Ambasciatore del Gusto. Proporranno un panino gourmet che potrà essere degustato in abbinamento ad una birra artigianale siciliana.

Confermata la mostra delle Alfa Romeo, a cura del club Alfa di Licata.

Inoltre, Lanterna Fest sarà gemellato con “Licata Street Art” la manifestazione, che il 9 e il 10 agosto vedrà oltre cinquanta artisti presenti in città per realizzare dei murales presso la Darsena di Marianello e che realizzeranno alcune opere in estemporanea tra gli stands situati sotto il Faro.

Intanto, è arrivata anche l’ufficializzazione da parte dell’assessore al ramo, Angelo Vincenti, è stata confermata l’apertura alle visite del Faro, in giorni e orari che saranno ufficializzati a breve.

L’apertura del Faro San Giacomo si renderà possibile anche grazie al contributo dell’Associazione Culturale Licata 92027, organizzatrice del Lanterna Fest, che ha finanziato i lavori di ripristino del cancello di ingresso, inagibile da alcuni anni.