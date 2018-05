Print This Post

Quattro minorenni sono stati denunciate alla Procura della Repubblica per tentato furto. La baby gang, composta da 4 ragazzine tra i 14 e 15 anni, è stata colta in flagrante mentre stava rubando in un negozio di abbigliamento.

Le forze dell’ordine, dopo una telefonata, sono arrivate sul posto bloccandole e, dopo un controllo, accertato il furto, li hanno denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale minorile con l’accusa di tentato furto aggravato.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato