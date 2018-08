Licata, scambiano erba selvatica per cicoria: intossicata un’intera famiglia

Connect on Linked in

Decisamente un brutto ferragosto per un’intera famiglia di Licata, paese in provincia di Agrigento. Il nucleo familiare composto da 5 persone, ci cui una bambina di 5 anni, è rimasto infatti intossicato per via di un’erba selvatica scambiata per cicoria. L’erba indigesta, del tutto simile alla cicoria, a quanto pare era stata raccolta in campagna e, una volta cucinata, ha finito dunque col mandare all’ospedale San Giacomo d’Altopasso l’intera famiglia dove i medici hanno attivato il protocollo previsto dal centro antiveleni, mettendoli così fuori pericolo con una degenza di un paio di giorni presso il nosocomio.

Di Pietro Geremia