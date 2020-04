Licata, scappa dopo essersi scontrato con un auto: denunciato camionista 66enne

Print This Post

Nei giorni scorsi un camionista di 66 anni originario di Licata è stato denunciato dalle forze dell’ordine di Palermo per omissione di soccorso.

A quanto pare l’uomo si trovava a percorrere a bordo del proprio mezzo pesante la statale 121 quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato con un’auto condotta da un palermitano. In seguito all’impatto il 66enne licatese, anziché fermarsi e prestare soccorso, si sarebbe dato alla fuga ma sarebbe stato immediatamente rintracciato dagli uomini delle forze dell’ordine venendo così denunciato.

Per il conducente del veicolo, estratto dalla lamiere del proprio mezzo dai vigili del fuoco e trasportato presso l’ospedale Civico di Palermo, sarebbero state riscontrate ferite gravi ma non tali da porlo in pericolo di vita.