Licata, scoppia un incendio all’interno di un condominio: nessun ferito

Panico a Licata per un incendio scoppiato, la nostte scorsa, all’interno dell’androne di un condominio situato in via Michelangelo Buonarroti.

Per fortuna le fiamme non hanno provocato feriti, i condomini sono riusciti ad abbandonare le proprie abitazioni prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del locale distaccamento che hanno impiegato un paio d’ore prima di spegnere del tutto il rogo . Le cause dell’incendio sembra siano accidentali.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto d’archivio