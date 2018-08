Licata, si reca al bar e viene colto da un malore: morto un 81enne

Connect on Linked in

Tragedia in un bar. Come ogni mattina si era recato al bar situato in via Rettifilo Garibaldi per prendere un caffè e scambiare quattro chiacchiere con gli amici.

Così ha fatto anche domenica mattina quando però, subito dopo aver bevuto il caffè, è stato colto da un malore.

Chi era al suo fianco ha chiamato i soccorsi del 118 che arrivati sul posto hanno praticato il massaggio cardiaco con l’aiuto anche di un defibrillatore e successivamente l’hanno trasportato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove i medici hanno cercato in tutti i modi di strapparlo alla morte senza però purtroppo riuscirci.

Nel bar successivamente sono arrivate le forze dell’ordine che hanno ascoltato le persone che in quel tragico momento erano presenti per cercare di capire bene come si sia evoluta la tragedia.

Il corpo dell’anziato è stato consegnato ai familiari per i funerali che si terranno oggi pomeriggio.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato