Ieri mattina, in contrada Bugiades a Licata, si è svolto un sit-in organizzato dal circolo del Partito Democratico “R. Saverino” per richiedere la bonifica urgente del centro di stoccaggio Omnia Srl, incendiato il 20 gennaio scorso.

L’evento ha attirato l’attenzione sulla pericolosità del sito, che rappresenta una minaccia per la salute dei cittadini di Licata e dei comuni vicini.

La Richiesta di Bonifica e Monitoraggio

Il Partito Democratico ha reiterato la richiesta al governo regionale di procedere immediatamente alla bonifica del sito, dove è presente un ingente quantitativo di amianto.

Inoltre, è stato sollecitato un monitoraggio rigoroso degli effetti delle sostanze tossiche, come la diossina, sulla salute umana e sull’ambiente, specialmente durante e dopo gli incendi di discariche, fenomeno sempre più frequente in tutta la Regione.

Partecipazione e Interventi

Al sit-in hanno partecipato numerosi cittadini di Licata, comitati civici e consiglieri comunali di opposizione. Tra i presenti:

L’On. Giovanna Iacono, firmataria di un’interrogazione destinata ai ministeri dell’Ambiente, della Salute e dell’Interno.

Michele Catanzaro, capogruppo Pd all’ARS.

L’On. Valentina Chinnici, prima firmataria di un’interrogazione parlamentare rivolta al Presidente della Regione e all’assessore alla salute.

Franco Piro, ex deputato regionale e capo del dipartimento economia del Pd regionale.

Il Dott. Eugenio Cottone, chimico.

Tiziana Alesci, vice segretaria provinciale.

Enzo Sica, segretario del circolo Pd di Licata.

Massimo Ingiaimo, della direzione nazionale del Pd.

Promesse Non Mantenute e Urgenza di Intervento

Il sit-in ha sottolineato l’inerzia del governo regionale nonostante le promesse fatte. Il 10 febbraio, l’assessore Di Mauro aveva garantito l’assegnazione di fondi per la bonifica della zona durante un consiglio comunale in seduta aperta. Tuttavia, a sei mesi dall’incendio, non sono stati stanziati fondi e il sito continua a rappresentare un pericolo imminente.

Conclusioni

L’evento di ieri ha riacceso i riflettori su una questione critica per la comunità di Licata. L’intervento della Regione per la bonifica del centro di stoccaggio Omnia Srl non è più rinviabile. La salute dei cittadini e la sicurezza ambientale devono essere priorità assolute per le istituzioni locali e regionali.