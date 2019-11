Licata, sparò contro poliziotti con pistola a salve: 22enne finisce a processo

È stato avviato nei giorni scorsi il processo a carico di un 22enne di Licata accusato di aver sparato alcuni colpi di scacciacani nei confronti degli uomini della polizia di stato appartenenti al locale Commissariato.

Il fatto sarebbe avvenuto lo scorso marzo quando il ragazzo, con il volto coperto da passamontagna, avrebbe sparato ai poliziotti in via Gela con una scacciacani modificata per far fuoriuscire pallini di acciaio per poi sparire nel nulla.

Sfortunatamente per lui, gli agenti avrebbero riconosciuto l’assalitore presentandosi così presso il suo appartamento recuperando l’arma e i vestiti utilizzarti per l’assalto.

Una volta espletate le formalità di rito, il ragazzo è stato dunque arrestato e sottoposto a processo per il reato di tentato omicidio plurimo.