Sulla scorta della relazione fornita dall’A.S.P. 1 di Agrigento, Ufficio Igiene Pubblica del Distretto di Licata è revocata l’Ordinanza Sindacale n. 10 del 20 febbraio 2023 con la quale si inibiva temporaneamente l’utilizzo per uso potabile dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale in via Colombo, nel quartiere Marina, a Licata.

A renderlo noto è il Sindaco di Licata Giuseppe Galanti.

A seguito delle analisi chimico-fisiche e microbiologiche relative ai prelievi di acqua effettuati dal Dipartimento di Prevenzione presso i punti di prelievo di varie utenze idriche di via Colombo, l’acqua erogata dalla rete idrica comunale risulta nuovamente conforme agli standard previsti dalla vigente normativa in materia.