Licata, tragedia a Mollarella: 70enne ha un malore in acqua e muore

Quella che era iniziata come una giornata tranquilla e spensierata giornata si è trasformata in una vera e propria tragedia ieri a Licata, in provincia di Agrigento.

A quanto pare intorno alle 9:30 di ieri mattina un anziano di circa 70 anni sarebbe deceduto sulla frequentatissima spiaggia di Mollarella.

Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo si trovava in acqua a pochi metri dalla riva quando, per cause ancora da accertare, pare che si sia sentito male cadendo all’indietro. Preoccupati per la salute dell’uomo, i bagnanti hanno immediatamente chiamato i bagnini di uno dei lidi privati della zona i quali l’hanno immediatamente tirato fuori dall’acqua per prestare le prime cure del caso.

Successivamente il 70enne è stato trasferito dagli operatori del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove i dottori sfortunatamente non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Di Pietro Geremia