Comincia male il fine settimana a Licata. Nella giornata di giovedì un motociclista di 49 anni sarebbe deceduto in seguito ad un arresto cardiaco lungo la strada statale 115.

L’uomo si trovava a percorrere la strada sita nei dintorni licatesi insieme ad un’altra persona quando, improvvisamente, avrebbe avuto un malore tale da obbligarlo a farlo accostare e chiamare i soccorritori del 118.

Una volta ricevuta la chiamata i sanitari si sono precipitati sul posto con un’ambulanza e l’elisoccorso ma, purtroppo, nonostante gli estenuanti tentativi di rianimazione per il povero centauro non ci sarebbe stato nulla da fare venendo così dichiarato morto per arresto cardio-circolatorio.



Di Pietro Geremia