Un ferragosto tragico a Licata dove un uomo di 30 anni, Filippo Graci, è morto a causa di un incidente stradale. Il giovane stava percorrendo la strada provinciale San Michele che collega il centro di Licata con la località balneare di Mollarella, quando ha perso il controllo del suo scooter finendo in un canale e morendo sul colpo. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine per accertare le cause del sinistro.