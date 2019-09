Licata, va in fiamme nell’ex mattatoio comunale

Connect on Linked in

Un vasto incendio è avvenuto nella giornata di ieri a Licata.

L’ex mattatoio comunale della città portuale in provincia di Agrigento sarebbe infatti andato a fuoco per cause ancora da spiegare.

Centinaia sono stati i mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti ubicati nel deposito comunale dell’ex mattatoio che, a causa del forte rogo sprigionato, hanno reso l’aria irrespirabile per tutto l’hinterland.

Sul posto si sarebbero immediatamente precipitati i vigili del fuoco appartenenti al Comando provinciale di Agrigento, insieme ad alcuni rinforzi arrivati dai distaccamenti di Canicattì e Licata, che avrebbero lottato per delle ore intere contro le fiamme inquinanti e sprigionanti nubi cariche di diossina prima dello spegnimento dell’incendio.

Di Pietro Geremia