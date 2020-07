Licata, vede cadere un portafoglio ma se lo tiene invece di restituirlo: beccata dalle telecamere

Connect on Linked in

Un gesto senza dubbio di pura inciviltà quello avvenuto a Licata.

Una donna originaria del posto pare infatti che sia stata beccata dalle telecamere di video-sorveglianza del supermercato “Paghi Poco” di via Palma mentre si intascava un portafoglio rinvenuto per terra.

Stando a quanto evidenziato dalle immagini la signora di mezza età avrebbe notato cadere il borsello dalla tasca di un’altra persona ma, invece di restituirlo al legittimo proprietario, avrebbe deciso di appropriarsene.

A rendere noto il fatto sono stati gli stessi agenti della Polizia Locale i quali hanno pubblicato sulla propria pagina istituzionale di Facebook l’immagine della signora che raccoglie il portafoglio la quale, probabilmente esortata dal rischio delle conseguenze se fosse stata avviata la procedura giudiziari di rito, avrebbe deciso di restituire quanto ritrovato con il ritiro della denuncia della persona offesa.

“Crediamo che questa vicenda offra ottimi spunti per la crescita del senso civico di ciascuno di noi e sia utile a far comprendere quanto d’aiuto possano risultare i mezzi di comunicazione come Facebook se usati cum grano salis, come ha fatto nella circostanza questa Polizia Locale” – hanno commentato gli agenti licatesi.

DI Pietro Geremia