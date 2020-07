Lidl per l’italia presenta piano d’investimenti da 400 milioni di euro: previste 2 mila nuove assunzioni

Print This Post

Buone notizie per chi è in cerca di un lavoro, Lidl per l’Italia ha annunciato il nuovo piano aziendale che conferma degli investimenti immobiliari, la creazione di nuovi posti di lavoro e la valorizzazione della filiera agroalimentare italiana.

Il piano prevede investimenti per un valore di oltre 400 milioni di Euro, l’apertura di 50 nuovi punti vendita e più di 2000 assunzioni nel 2020.

Nel corso del 2020 sono previste oltre 2.000 assunzioni a livello nazionale. Un trend di crescita che l’azienda mantiene costante da tempo e che verrà confermato anche nel corso di un anno in cui l’impatto del Covid-19 si farà sentire su tutta l’economia italiana e internazionale.

Ad oggi il team di Lidl in Italia è composto da oltre 16.500 collaboratori per oltre 660 punti vendita e 10 piattaforme logistiche. Nella sola Lombardia sono attualmente occupate oltre 2.700 risorse per un totale di 123 punti vendita.

Nei prossimi mesi, sul sito web dell’azienda, all’indirizzo www.lavoro.lidl.it , potrebbero già essere aperte le candidature per il personale richiesto.