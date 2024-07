L’Italia continua a mostrare uno dei tassi più elevati di abbandono scolastico in Europa, con un tasso del 11,5%, ben al di sopra della media europea del 9,6%. In Sicilia, la situazione è particolarmente grave, con una percentuale di dispersione scolastica che raggiunge il 21,2%, secondo dati INVALSI.

Sfide Educationali e Lavorative

L’Italia affronta non solo alti tassi di abbandono scolastico, ma anche una marcata discrepanza tra le competenze acquisite dagli studenti e quelle richieste dal mercato del lavoro. Secondo uno studio di EY ed EY Foundation, le transizioni scuola-lavoro nel paese durano tra i due e i tre anni, significativamente più lunghe della media europea di un anno. Questo gap di competenze è una delle principali sfide per i giovani che entrano nel mercato del lavoro, con il 30% degli studenti che usciranno dalle scuole superiori sperimentando difficoltà fino al 2030.

GEN E a Catania: Un Festival per l’Imprenditorialità Giovanile

Per rispondere a queste sfide, Catania ospita GEN E, il più grande festival europeo dell’imprenditorialità giovanile, promosso da Junior Achievement Europe e realizzato ogni anno in una città diversa. L’edizione di quest’anno, organizzata in collaborazione con Junior Achievement Italia, vedrà la partecipazione di oltre 1.000 giovani da più di 40 Paesi, che presenteranno le loro mini-imprese e competizioni per il titolo di JA Europe Company of the Year e JA Europe Innovation of the Year.

Educazione Economico-Imprenditoriale in Sicilia

JA Italia, attiva in Sicilia dal 2013, ha raggiunto 80.837 studenti in vent’anni attraverso programmi che uniscono metodologie didattiche innovative a nuove tecnologie. Questi programmi sono essenziali per sviluppare le competenze necessarie per affrontare con successo il mondo del lavoro e per contribuire attivamente al proprio futuro.

Protocollo d’Intesa e Iniziative Locali

L’edizione catanese di GEN-E coincide con l’annuncio di un Protocollo d’Intesa tra Junior Achievement Italia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Questo accordo mira a promuovere una sperimentazione sul modello educativo di JA Italia per lo sviluppo di skill imprenditoriali e la prevenzione della dispersione scolastica, coinvolgendo scuole delle province di Catania, Ragusa e Palermo.

Dichiarazioni Istituzionali

Enrico Trantino, sindaco di Catania, e Francesco Priolo, Rettore dell’Università di Catania, hanno espresso il loro sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza di progetti come GEN-E per stimolare l’imprenditorialità e contrastare la dispersione scolastica. Priolo ha anche evidenziato il ruolo dell’Università nella lotta contro l’abbandono universitario e nella promozione dell’orientamento formativo.

Conclusioni

Con eventi come GEN-E e iniziative educative innovative, Catania si pone all’avanguardia nella lotta contro la dispersione scolastica e nella formazione delle future generazioni. Questi sforzi rappresentano un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi educativi e lavorativi che possano beneficiare sia gli individui sia la società nel suo insieme.