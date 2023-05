Donarsi per valorizzare e proteggere gli Anziani patrimonio umano e sociale”. E’ questo il tema di un evento organizzato dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dal prof. Francesco Pira, oggi sabato 27 maggio 2023 alle 17 presso la Casa di Riposo Colleverde in Via Portulano 2 ad Agrigento.

Il confronto tra esperti sulla Grande età si terrà presso le Suore della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe, che ospitano l’evento e vedrà la presenza di autorevoli ospiti. Interverranno il prof. Francesco Pira, che oltre a presiedere il club, è Associato di Sociologia presso l’Università di Messina, il dott. Salvatore Condello, neurologo, la dott.ssa Stefania Guagenti, psicologa-psicoterapeuta e il dott. Dario Incorvaia, biologo-nutrizionista. Chiuderà il dott. Antonio Cardaci Delegato al tema di Studio Nazionale “Dopo di noi, Disabilità, Alzahimer e Amministrazione di Sostegno”.

“Ringrazio la Superiora della Casa di Riposo Colleverde Suor Modestina – ha dichiarato il Presidente Francesco Pira – con cui abbiamo collaborato in occasione della Festa dei Nonni ed anche in passato. Occuparsi degli Anziani è un dovere morale verso persone che ci hanno donato la loro vita e che rappresentano punti di riferimento forti.

Credo che questo momento di riflessione sia utilissimo per comprendere i cambiamenti sociali, le nuove necessità ed anche le nuove esigenze per una fascia della popolazione che necessita di tutto il nostro sostegno”.