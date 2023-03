Attenzione alle fasce deboli è il motto del club Lions di Lentini. Per questo tra le recenti attività promosse ci sono i service ad oc come quello di donare giocattoli agli ospiti di un centro di riabilitazione per bambini diversamente abili e quello di organizzare un incontro con il responsabile Caritas diocesana per dare supporto a chi vive in situazione di fragilità sociale.

Infatti nei giorni scorsi i Lions di Lentini guidati dal presidente Angelo Lopresti hanno dato dai giocattoli usati ma in ottimo stato di conservazione, quindi dei rigiocattoli, che sono stati precedentemente raccolti con una vera e propria campagna di sensibilizzazione dal sodalizio lentinese.”

Gettare i giocattoli quando non si usano più è un vero peccato – ha detto il presidente del Lions club di Lentini Angelo Lopresti- . Oggi sono molti gli enti e le associazioni che raccolgono macchinine, bambole e robot che non servono più al primo proprietario per consegnarli ad un altro bambino entusiasta di accoglierli come nuovo compagno di giochi. E di questa idea noi abbiamo pensato di svolgere un service dalla doppia finalità, sostenere l’ambiente e proteggere le fasce deboli. Non dimentichiamo che la solidarietà è l’arma più potente che abbiamo per cambiare il mondo”.

La cerimonia di consegna dei giocattoli usati si è svolta, lunedì pomeriggio, presso i locali del CAR, ex AIAS, di contrada Sant’Antonio-Boschetto. E’ stato un giorno di festa e gioia, insieme ai bambini con genitori, i tanti terapisti con i medici del centro, i soci del club lentinese con il presidente Angelo Lopresti hanno svolto il service dell’area “Proteggiamo le fasce deboli” donando giocattoli di vario genere come libri parlati, album, giochi creativi, bambole, supereroi e tanti altri, da utilizzare durante le sedute di terapia con i bambini. “Ringraziamo il presidente e i tutti i Lions per le iniziative che portano avanti sul nostro territorio – ha detto il presidente del Car Franco Sangiorgio, medico e presidente del consiglio comunale di Francofonte-.

Il gesto di regalare ai nostri ospiti evidenzia la grande generosità lionistica verso coloro che vivono una situazione di fragilità che spesso vivono a causa delle loro difficoltà “.Tutti i bambini aspettano sempre di avere il proprio giocattolo in ogni momento, quello con cui trascorrere interi pomeriggi e con il quale inventare nuove storie e nuove avventure, quello grazie al quale possono trovare conforto e supporto nelle loro esperienze di crescita.

“Ogni dono è un sorriso regalato – hanno detto i genitori presenti al momento della consegna-“. L’impegno del club Lions di Lentini continua la sua azione territoriale anche sul fronte della sussidiarietà verso le fasce deboli. A Lentini, domani pomeriggio, alle 18, nell’aula magna del l’Istituto “Gorgia Vittorini” di Piazza degli Studi si terrà un incontro al quale parteciperanno, oltre al presidente del club Angelo Lopresti, il direttore della Caritas diocesana don Marco Tarascio e la delegata distrettuale del Lions “AreaFame” Antonella Bona.