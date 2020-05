Agrigento, litiga col marito e cambia la serratura della porta: polizia seda diatriba coniugale

Print This Post

Un fine settimana senza dubbio particolare quello appena trascorso ad Agrigento.

Dopo l’ennesimo litigio di una coppia di quarantenni in via di separazione una donna originaria del posto avrebbe chiamato un fabbro e cambiato la serratura di casa propria non appena il marito sarebbe uscito dall’appartamento.

All’arrivo del coniuge però sarebbe nata una furente lite che solo l’intervento degli uomini della polizia di stato ha potuto sedare a seguito di cui l’uomo della coppia è stato pure denunciato per violenza privata nei confronti della moglie.