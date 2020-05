Gela, lo infastidiscono mentre prega: 20enne accoltella vicini di casa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La preghiera è un momento di fondamentale pace per i credenti.

Lo sa bene un 20enne di origini gambiane il quale è stato denunciato per lesioni personali aggravate dopo aver aggredito i propri vicini di casa che avevano osato disturbarlo proprio in quel momento di pace.

Tutto sarebbe avvenuto a Gela, in provincia di Caltanissetta, dove il giovane protagonista della storia, disturbato nel momento del Ramadan da parte di un senegalese avrebbe avuto la brillante idea di prendere un coltello e cominciare dapprima a minacciare e successivamente ad aggredire il vicino al cui supporto vi erano altri 3 connazionali.

Ne sarebbe nata così una lite che è stato possibile sedare solo grazie all’immediato intervento degli uomini della polizia di stato i quali, una volta sentite le parti in causa, hanno denunciato il 20enne sia per aggressione che per porto ingiustificato di coltello.