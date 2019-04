Locazioni, la crescita esponenziale del mercato dello sfratto e la guerra tra poveri.

Connect on Linked in

Il Centro Studi del Sindacato inquilini ANIA in collaborazione con L’Associazione Proprietari Casa Mia ha analizzato il mercato della locazione in Italia e il primo dato che emerge fotografa impietosamente un aumento crescente delle morosità degli inquilini.

Questo fenomeno ha un trend in crescita e le previsioni non danno alcuno spiraglio di un suo rallentamento o diminuzione.

In Italia per il 2018 si sono locate 1.347.815 unità abitative e rispetto agli anni passati certifica il trend negativo.

Da questo dato, visto che la popolazione nazionale è da tempo invariata, è facile desumere che in una unità immobiliare sempre più spesso vi alloggiano due o più nuclei familiari per dividere le spese e dividere il canone di locazione.

Ancora oggi l’uso del Contratto fiscalmente agevolato è minoritario rispetto al totale del mercato della locazione abitativa da come si può desumere dai dati riportati in tabella.

L’uso del Contratto Concordato con l’assistenza delle OO.SS. Di categoria consente un importante risparmio fiscale in grado di calmierare i canoni locativi. In questo modo diminuirebbero le morosità ed i conseguenziali sfratti con una conseguenziale maggior propensione a locare da parte dei proprietari.

Combattere la crisi del settore della locazione diventa sempre di più di primaria importanza per che ci amministra in quanto tale comparto è di vitale importanza per il benessere sociale e per evitare la rinascita delle lotte di classe di sessantottina memoria.

L’ANIA e l’Associazione CASA MIA invitano il Governo Nazionale a promuovere maggiormente l’uso dei Contratti Concordati tra inquilini e proprietari migliorando ancora di più le agevolazioni fiscali per ambedue le parti, affinché questo strumento possa sempre più essere un vero calmieratore del mercato delle locazioni.

Direzione Nazionale Ania

Dr. Andrea Monteleone

Direzione Nazionale Casa Mia

Sig.ra Concetta Moscatt