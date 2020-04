Sicilia, l’On. Pullara sulle dichiarazioni di Conte: “Sono vicino al Presidente del Consiglio”

Connect on Linked in

Ho assistito in questi ultimi giorni al clamore destato dallo sfogo del Presidente del Consiglio Conte relativo alle accuse nei suoi riguardi sul MES.

Ho sentito anche gridare allo scandalo, al colpo di stato ed alla violazione della costituzione da parte di chi è stato oggetto di attacco nello sfogo del Presidente Conte.

Precisando “ad abuntatiam”, come tutti sanno, che non appartengo a nessuno dei partiti politici che sostengono l’attuale governo nazionale e senza entrare nel merito della faccenda sul MES, che sul piano tecnico sarebbe un discorso troppo complesso, che il silenzio di uno come Silvio Berlusconi la dice lunga, ritengo che le accuse che sono state mosse al Presidente Conte siano assolutamente fuori luogo.

Infatti, dopo giorni e giorni di accuse e pressioni la reazione ci sta tutta, non sarebbe un uomo (nel senso di essere umano: con i suoi punti di forza e quelli di debolezza) la qual cosa ci dovrebbe preoccupare per l’ipocrisia di facciata, come sempre composta nei modi ma forte e chiara nei termini, non comprendo cosa ci sia da scandalizzarsi!!!

Detto ciò, mi sento di esternare la mia vicinanza al Presidente Conte come uomo e come figura istituzionale, per il peso fino ad oggi portato in una situazione drammatica e senza precedenti, ma mi aspetto che mantenga la parola data agli italiani sul sostegno economico a tutti coloro i quale sono

stati danneggiati dalla pandemia, sanitari, famiglie e comparti produttivi ivi compreso i professionisti, ma anche sulla trattativa con l’Europa che sta dimostrando di essere forte con i deboli e debole con i forti, cosa che non possiamo accettare e per la quale dobbiamo essere pronti ad una azione eclatante!!!!! Uniti ce la faremo!!!