L’osservatorio “Ethikos” presenta studio sulle infrastrutture siciliane

Le Infrastrutture rappresentano un complesso di beni capitali, che forniscono servizi indispensabili per il funzionamento del sistema economico territoriale.

La costruzione ed il miglioramento di strade, ferrovie, ospedali, poliambulatori, centri sociali e culturali, impianti per la salvaguardia dell’ambiente, e la riqualificazione e rigenerazione delle aree cittadine, accompagnano e sospingono la crescita del benessere economico, attraggono capitali e movimenti di persone, oltre a migliorare la tenuta delle relazioni sociali.

Viceversa se queste mancano e non si provvede alla loro realizzazione, ne risente la produttività dell’intero sistema territoriale, con una conseguente lenta ma costante ed inesorabile crisi economica e profondo disagio sociale.

L’Osservatorio “Ethikos” per il Territorio APS, presenta lo Studio allegato, rappresentando la situazione nei territori, riportando dati statistici sullo stato attuale – che vede talune province siciliane, in una condizione di sottosviluppo, rispetto ad altre che sono fra le prime 35 province d’Italia – sugli investimenti in infrastrutture effettuati negli ultimi 8 anni e sulle progettazioni e programmazioni di spesa in parte avviate a seguito di pianificazioni finanziarie previste con atti di legge.

Orbene dalla lettura dei progetti e fondi assegnati, per i prossimi anni, si riscontra che talune province si avvantaggeranno sempre più; mentre rimarrà per talune la condizione peregrina, involutiva e mortificante, destinandole al peggioramento, rispetto alle altre che accresceranno la loro posizione nel contesto italiano ed europeo.

LEGGI I DATI : ETHIKOS OSSERVATORIO – INFRASTRUTTURE SICILIA