Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sembra che la dea bendata abbia ormai preso residenza in Sicilia.

Nella giornata di ieri infatti pare che a Palermo un fortunatissimo sconosciuto abbia azzeccato un “5” al famoso gioco del SuperEnalotto riuscendo così a portarsi a casa una cifra corrispondente a ben 33mila euro.

La combinazione vincente sarebbe stata giocata presso una tabaccheria sita in via Castellana del capoluogo siciliano e si aggiunge al palmares di importanti vittorie che ha investito l’Isola in questi ultimi tempi.