Lotteria, Sicilia baciata dalla fortuna: vinti altri 25 mila euro

Connect on Linked in

La dea bendata continua a sostare in Sicilia.

In seguito alla poderosa vincita di 500 mila euro grazie al “Gratta e Vinci” – serie Doppia Sfida avvenuta nei giorni scorsi a Canicattì, paese in provincia di Agrigento, la fortuna ha deciso di baciare un altro abitante della Sicilia, questa volta nel palermitano.

Nella giornata di Sabato infatti a Bagheria, grazie ad una schedina del SuperEnalotto giocata nella ricevitoria Tabacchi sita in via Palagonia n° 80, è stato sfiorato il jackpot e centrato un 5 da oltre 25mila euro. Un vero e proprio colpo di fortuna per l’anonimo vincitore il quale, per ovvie ragioni, ha voluto restare anonimo.

Nel frattempo il jackpot continua a “lievitare” e al momento ha raggiunto la somma di 33 milioni di euro con la speranza che tale posta possa restare ancora una volta all’interno dell’Isola.