“Lupa di mare” a Mollarella: raro evento per luglio (Foto)

Nebbia a Mollarella. Di questi tempi, con tutti gli stravolgimenti meteo, se ne possono sentire e vedere di tutti i colori, ma una fitta nebbia nel bel mezzo del mese di luglio non si era quasi mai vista.

E’ quello che sta accadendo proprio in questo momento sulla spiaggia di Licata dove improvvisamente è scesa la classica “Lupa di mare“.

Un evento a dir poco inconsueto viste le alte temperature che si stanno registrando sulla nostra Sicilia dove, tra 24 ore, raggiungeremo i 38/40°C.

Incredulità tra i bagnanti che hanno immortalato l’evento. Come detto prima la nebbia nel ben mezzo di luglio è un episodio molto raro perchè la nebbia si viene a creare quando ci sono degli sbalzi di temperatura cosa che non è accaduta in questo periodo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato