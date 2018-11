Mafia, nessun mistero sulla morte di Riina: Pm archivia il fascicolo

Connect on Linked in

Pare che non ci sia nessun mistero sulla morte del boss di Cosa nostra Totò Riina.

Il Capo dei capi era deceduto lo scorso 17 novembre 2017, proprio dopo il suo 86/o compleanno, all’interno del reparto detenuti dell’ospedale Maggiore di Parma in cui era ricoverato in Terapia intensiva, da una decina di giorni, per un aggravarsi del suo quadro clinico.

In seguito alla morte di un personaggio dai mille lati oscuri, la stessa Procura di Parma decise di avviare un’indagine per omicidio colposo a carico di ignoti al fine di poter svolgere un’autopsia dalla quale non sarebbe dunque emerso alcun elemento sospetto.

Si tratterebbe dunque di morte naturale quella avvenuta per il boss rinchiuso al 41-bis dal 1993, anno della sua cattura, un decesso che era già comunque stato riscontrato dalle prime analisi fatte al corpo.

Di Pietro Geremia