A Palermo, nei quartieri di via Turati, Isidoro La Lumia, Argenteria, Coltellieri, Pannieri, Frangiai e vicolo Mezzani, sono stati allestiti posti di controllo congiunti di polizia, carabinieri, guardia di finanza e Asp per contrastare i reati legati alla “malamovida”.

Cinque locali sono stati ispezionati per verificarne la conformità alle norme; tre di questi presentavano irregolarità.

In uno di questi, situato in zona Vucciria, sono state riscontrate occupazioni illecite di suolo pubblico, carenze igienico-sanitarie e mancanza della SCIA per la somministrazione in suolo pubblico, con una multa di 4000 euro.

Un altro locale è stato multato per simili violazioni e problemi strutturali, oltre a errori nella compilazione dell’HACCP, con una sanzione di 3000 euro.

Inoltre, sono state elevate denunce per occupazione illecita di suolo pubblico. Separatamente, un uomo è stato multato per attività di parcheggiatore abusivo, ricevendo una sanzione di 2000 euro.