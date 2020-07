Maltempo, bomba d’acqua in provincia di Catania: strade come fiumi

Connect on Linked in

Un vero e proprio diluvio è avvenuto nella giornata di ieri in

provincia di Catania.

Nel territorio situato tra i paesi di

Ramacca e Scordia pare infatti che sia passata una tromba d’aria

che avrebbe portato una bomba d’acqua tale da creare dei mini

torrenti in grado di travolgere le auto, divellere alberi, allagare

case e negozi e costringere alcuni abitanti del posto a rifugiarsi

sui tetti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i

soccorritori del 118 e i sommozzatori dei vigili del fuoco per

aiutare la popolazione locale che, fortunatamente, non avrebbe avuto

vittime.