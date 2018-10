Maltempo, Coldiretti sull’alluvione abbattutasi in Sicilia: “Danni per milioni”

Print This Post

Passata la tempesta, è tempo della conta dei danni causati dall’alluvione in Sicilia.

Secondo un primo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti sembra che ci sarebbero perdite per milioni di euro alle coltivazioni e alle infrastrutture nelle campagne, dove ora è necessario avviare le procedure per la dichiarazione dello stato di calamità.

“A rendere più devastanti gli effetti del maltempo è stata l’assenza di manutenzione e sistemazione degli argini, ed è ora necessario adottare le strategie di tutela adeguate a mettere in sicurezza il territorio. Il maltempo che si è abbattuto sulla Sicilia fa così salire il conto dei danni causati in Italia dalle calamità naturali che negli ultimi venti anni hanno provocato perdite per 48,8 miliardi di euro” – sottolinea Coldiretti.

Di Pietro Geremia