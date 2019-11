Maltempo e strade, crolla un muro di sostegno sulla SP 15-B: transennata una parte della carreggiata

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ancora danni dovuti alla pioggia caduta abbondante nelle ultime 24 ore. Il personale stradale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha infatti eseguito numerosi interventi per la rimozione di fango e detriti su diverse strade provinciali.

Dopo la temporanea chiusura delle SP 17-B Siculiana-Raffadali per lo straripamento di un torrente e della SPR n. 24 Agrigento-Cattolica Eraclea invasa da enormi quantitativi di fango, questa sera è stato disposto il transito a senso unico alternato su una parte della carreggiata della SP n. 15-B Grotte-Racalmuto a causa del crollo di un muro di sostegno.

In queste ore tecnici e capicantonieri del Settore Infrastrutture Stradali stanno effettuando un’attenta ricognizione della rete stradale, con numerose strade (SP n. 7, 11, 55, 62, 26, tanto per citarne alcune) alle prese con situazioni limite per la transitabilità.