Maltempo, i nubifragi di Sciacca: c’è il piano risarcimenti

«Le segnalazioni al patrimonio edilizio privato e alle attività economiche e produttive riferite agli eventi alluvionali del 25 novembre 2016 sono state già inserite nel piano».

È quanto ha scritto ieri al Comune di Sciacca il dipartimento regionale della Protezione Civile.

La vicenda in città è di rilevante importanza perché riguarda 68 immobili di proprietà privata che in quell’alluvione hanno subito danni per 2 milioni 921 mila euro e 27 attività produttive che, invece, hanno pagato un prezzo ancora maggiore con danni per 6 milioni di euro.

«Questa comunicazione rappresenta un passo in avanti notevole – ha detto ieri il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, nel corso di una conferenza stampa – ma per noi non è ancora sufficiente perché abbiano chiesto di farci conoscere subito i tempi entro i quali quest’intervento sarà effettuato e la gente risarcita. Ci sono attività che non si sono riprese – ha continuato il sindaco – a causa di quell’evento alluvionale e si temeva che potessero non ricevere nulla».

Fonte: Gds.it

(http://agrigento.gds.it/2018/04/12/i-nubifragi-di-sciacca-ce-il-piano-risarcimenti_833914/)