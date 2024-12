La Sicilia è sotto l’assedio del maltempo, con vento di burrasca e piogge torrenziali che stanno causando disagi in tutte le province. L’arrivo di una massa d’aria fredda ha portato a un calo deciso delle temperature, facendo registrare nevicate sotto i 1.000 metri.

Madonie, Nebrodi, Peloritani e la zona etnea si presentano già imbiancate, regalando un paesaggio invernale fuori stagione.

Alberi abbattuti e traffico in tilt

A Palermo, il vento ha abbattuto diversi alberi, causando disagi significativi. In via Lanza di Scalea, tre pini sono caduti sulle carreggiate, bloccando il transito.

Situazione simile in via Crispi, nei pressi del porto, dove una vettura è stata colpita dalla chioma di un albero. In entrambi i casi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare le strade e mettere in sicurezza l’area.

A Carini, un camion ha perso profilati in alluminio, creando caos allo svincolo autostradale e paralizzando il traffico. Anche Messina non è stata risparmiata: raffiche di vento e mareggiate hanno provocato ulteriori problemi, con alberi caduti in strada che hanno bloccato la viabilità cittadina.

Nevicate e previsioni per i prossimi giorni

Le condizioni meteorologiche resteranno critiche: per la giornata di domani, la Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per gran parte dell’Isola.

Secondo l’ultimo bollettino, si prevedono:

Precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, talvolta di forte intensità.

sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, talvolta di forte intensità. Venti nord-occidentali da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte.

nord-occidentali da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.

lungo le coste esposte. Nevicate a quota 500-800 metri nei settori settentrionali.

Consigli e raccomandazioni

La Protezione Civile invita i cittadini alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e prestando attenzione ai bollettini meteo aggiornati. In particolare, si raccomanda di verificare la stabilità di balconi, verande e altre strutture esposte al vento.